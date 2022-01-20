В школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

В четверг, 20 января, во всех школах Челябинского городского округа внезапно отменили занятия. Учащихся первой смены распускают по домам.

«Отмену занятий первой и второй смены во всех школах города Челябинска подтверждаем», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении образования Челябинска. Школьников, которые учились в первую смену, отправляют домой.

В ЕДДС города уточнили, решение об отмене занятий принято оперативным штабом Челябинска. Как рассказали агентству челябинцы, у некоторых старшеклассников в это время в школах проходило собеседование, которое вынуждены были экстренно прервать и покинуть учебное заведение.

В родительских чатах школ взрослым рекомендуют проконтролировать, чтобы дети оставались дома и занимались повторением пройденного материала.

В управлении образования не объяснили причину экстренной отмены занятий и рекомендовали обратиться за всеми подробностями в правоохранительные органы. По данным источников, поступили звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.

В региональном полицейском пообещали предоставить позднее всю информацию.