В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет

В Челябинске из-за сообщений о минировании эвакуировали студентов и преподавателей Южноуральского государственного колледжа, Профессионального колледжа и Государственного педагогического университета.

Информацию об эвакуации студентов подтвердил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские осматривают здания и прилегающие к ним территории на наличие подозрительных предметов.

Сотрудники полиции напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб горожанам и государству.