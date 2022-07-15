Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге

По Челябинской области вновь прокатилась волна «минирований» торгово-развлекательных комплексов. На этот раз появились сообщения о якобы заложенных бомбах в ТРК «Слон» в Миассе, ТРК «Фестиваль» в Озерске и выставочном зале «Колорит» в Чебаркуле.

На место были стянуты сотрудники экстренных служб, территории ТРК были проверены специалистами с использованием служебных собак. Опасных веществ обнаружено не было.

Полицейские напоминают южноуральцам о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности за совершение противоправных деяний. Стражи порядка предостерегают горожан от ложных сообщений о преступлениях. Данные действия будут квалифицированы в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой при наступлении тяжких последствий – до десяти лет лишения свободы.