15.07.2022
На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?
15.07.2022
Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
15.07.2022
В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством
15.07.2022
В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение
Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
06.07.2022
Челябинские полицейские задержали лжеминера
28.04.2022
В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы
28.04.2022
В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022