Челябинские полицейские задержали лжеминера

Челябинскими полицейскими местный житель, который «заминировал» торгово-развлекательный комплекс. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть УМВД России по городу Челябинску поступило сообщение о том, что неизвестный по телефону сообщил о нахождении якобы опасного предмета в здании торгово-развлекательного комплекса, расположенного в Центральном районе Челябинска.

«Прибывшими на место полицейскими совместно с представителями иных силовых структур в результате осмотра помещений здания подозрительных предметов не обнаружено. В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый местный житель, 2003 года рождения. Со слов задержанного, противоправное деяние он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 207 уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинские полицейские напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как гражданам в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий.

Также полицейские напоминают, что ответственность за совершение данного деяния наступает с 14 лет.