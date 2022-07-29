29.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 и 31 июля
29.07.2022
Задержан житель Сосновского района, заминировавший суд
29.07.2022
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
29.07.2022
В новолуние в библиотеке челябинцы учились загадывать желание
29.07.2022
Челябинка стала чемпионкой Евразии по конному спорту
29.07.2022
В челябинском Дворце спорта открыли теннисный зал
Задержан житель Сосновского района, заминировавший суд
15.07.2022
Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
07.07.2022
Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»
06.07.2022
Челябинские полицейские задержали лжеминера
28.04.2022
В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022