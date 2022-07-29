Задержан житель Сосновского района, заминировавший суд

28 июля в дежурную часть УМВД по городу Челябинску позвонил местный житель и сообщил заведомо ложные сведения о не существующей угрозе для одного из госучреждений Металлургического района.

Прибывшие на место полицейские в результате осмотра здания и прилегающей к нему территории подозрительных предметов не обнаружили.

«В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с оперативниками отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску был установлен адрес проживания мужчины в Сосновском районе Челябинской области, где впоследствии он был задержан, а затем доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств», - сообщили в региональном полицейском главке.

Задержанным оказался неработающий, ранее не судимый житель Сосновском района, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в полицию.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Полицейские региона напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как гражданам в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, срываются графики работы различных учреждений и предприятий.

Правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода сообщениям проводятся проверки, принимаются неотложные меры. Как следствие, это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.