Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с полицией и Росгвардией региона установлен и задержан житель Челябинска, сообщивший о минировании ТРК «Гагарин-парк».

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по челябинской области, лжеминером оказался студент второго курса одного из вузов областного центра, совершивший анонимный звонок в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений с использованием российских и зарубежных интернет-сегментов.

В результате проведенных мероприятий в Челябинской области в 2022 году задержаны 17 человек, осуществивших анонимные звонки. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела.

За полгода осуждены семь человек осуждены за совершение преступлений, предусмотренных данной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации.

Челябинские полицейские напоминают, что в результате ложных сообщений причиняется материальный ущерб как гражданам в частности, так и государству в целом, так как в случае поступления подобных сообщений на место незамедлительно выезжают сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы, скорой медицинской помощи, срываются графики работы различных учреждений и предприятий.

Также полицейские напоминают, что ответственность за совершение данного деяния наступает с 14 лет.

В отношении задержанного, который дал признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».