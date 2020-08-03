В СИЗО Кыштыма обвиняемый съел протокол допроса

В следственном изоляторе Кыштыма (Челябинская область) местный житель, которого поймали с наркотиками, во время разговора со следователем съел часть протокола допроса. Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Суд квалифицировал действия жителя Кыштыма, который съел часть протокола, по статье 294 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела».

Мужчина обвинялся по статье 228 – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«Находясь в кабинете изолятора временного содержания, в ходе проведения следственного действия – предъявления обвинения уничтожил один из листов протокола допроса, чем совершил вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию уголовного дела. Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Осужденный просил отменить приговор. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, приговор суда первой инстанции оставил без изменения.