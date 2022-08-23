В Снежинске неизвестный залил моющее средство в фонтан

Полиция Снежинска (Челябинская область) ищет неизвестного, который залил моющее средство в фонтан. Стражи порядка изучат записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить вандала.

Об инциденте сообщается в группе «Администрация Снежинска».

«В ночь с 21 на 22 августа неизвестные залили моющее средство в фонтан у кинотеатра «Космос». Фонтан отключили для проведения профилактических и ремонтных работ. Сегодня планируется возобновление его работы», - говорится в сообщении.

Полиция начала проверку по факту произошедшего.

«В отделе полиции Снежинска обращение по данному факту зарегистрировано. Сотрудниками службы участковых уполномоченных проводится проверка. Будет запрошена видеозапись с камер видеонаблюдения для изучения материалов в целях установления личности жителя, совершившего противоправное деяние», - сообщили в региональном полицейском главке.