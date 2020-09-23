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В Снежинске вынесен приговор в отношении бывшего высокопоставленного росгвардейца

Происшествия
Сегодня, 19:15
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Автор: 
Инна Шемаева

Снежинский суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении уже бывшего начальника отдела вневедомственной охраны управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области. Находясь при погонах, он заправлял свой личный автомобиль за счет силового ведомства.

«В суде было установлено, что осужденный высокопоставленный росгвардеец, в период с ноября 2018 по март 2019 года на автозаправочных станциях заправлял свой личный автомобиль автомобильным топливом, предназначенным исключительно для заправки служебного автотранспорта, всего в количестве 4 644 литров», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ущерб, причиненный управлению Росгвардии по Челябинской области, оценен в 200 тысяч рублей. Имущественный ущерб возмещен им в полном объеме в ходе предварительного следствия.

«Данный факт был выявлен в ходе внутренней проверки. Сотрудник уволен по отрицательным мотивам в сентябре прошлого года», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы.
управления Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Приговором суда уже бывшему росгвардейцу назначено наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий должности на срок два года.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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