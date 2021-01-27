Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась

В Челябинской области досуточная летальность от ковида ушла, но смертность остается высокой

В Сосновском районе грузовик насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части

В Челябинской области троица, не желая платить за отдых, избила пенсионеров

В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида

Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе

В Сосновском районе грузовик насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части

В Сосновском районе (Челябинская область) грузовой МАЗ насмерть сбил мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла поздно вечером 26 января на автодороге в Сосновском районе. Водитель МАЗа сбил мужчину и скрылся с места аварии. Пешеходом оказался житель Иркутской области. Он скончался на месте происшествия.

«Сотрудниками полиции был установлен водитель, управлявший грузовым автомобилем МАЗ-5440, который совершил наезд на пешехода.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Управление ГИБДД напоминает, что в действиях водителя, скрывшегося с места совершения ДТП, в котором пострадали люди, усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 125 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Оставление в опасности» и статьей 264 – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до семи лет лишения свободы.