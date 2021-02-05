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В суд ушло дело о растрате 28 миллионов при покупке здания для детсада под Челябинском

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В суд ушло дело о растрате 28 миллионов при покупке здания для детсада под Челябинском

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении первого замглавы Сосновского района и двоих соучастников, обвиняемых в растрате бюджетных денег при покупке здания для детского сада. Ущерб составил 27,8 миллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, в 2017 году замглавы муниципалитета при пособничестве директора коммерческой организации и индивидуального предпринимателя совершил растрату вверенных ему бюджетных денег.

«Обвиняемый заключил с коммерческой организацией, фактически возглавляемой соучастником, муниципальный контракт на покупку нежилого помещения под размещение детского сада по заведомо завышенной стоимости, отчет которой составил третий соучастник – индивидуальный предприниматель в сфере оценки объектов недвижимости», - рассказала Мамаева.

В то время как фактическая стоимость составляла 28,6 миллиона рублей, нежилое помещение оценили свыше 56,4 миллиона рублей.

Соучастники в зависимости от степени участия обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) и в пособничестве в преступлениях (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Во время расследования уголовного дела был наложен арест на расчетные счета обвиняемых, на их недвижимость, доли в уставных капиталах коммерческих организаций и транспорт на сумму 54 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Сосновский райсуд.