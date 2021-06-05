В тайге под Североуральском потерялся девятилетний мальчик из Челябинской области

В 60 километрах от Североуральска (Свердловская область) в тайге вечером четвертого июня пропал 9-летний мальчик из Челябинской области. Полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, тревожное сообщение об этом ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД через оператора единой диспетчерской службы накануне почти в десять часов вечера

«С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребенка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъём на Уральский хребет в районе базы «Крив». По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем, около 17-00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД», - отметил полковник Горелых.

Кирилл, так зовут пропавшего мальчика, был одет в темные брюки и в синюю куртку с черной вставкой на груди.

Органы свердловского гарнизона полиции обращаются с просьбой ко всем, кто может располагать сведениями о возможном местонахождении пропавшего ребенка, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

Фото пропавшего ребенка предоставлено Горелых с письменного разрешения законного представителя.