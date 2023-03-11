В Троице бездомная собака напала на ребенка, который шел в школу

В поселке ГРЭС (Троицкий район, Челябинская область) бездомная собака напала на ребенка, который шел в школу, и покусала его. По данному факту проводится доследственная проверка.

«Прошу помочь! 10 января 2023 года в г. Троицке, п. Грэс по пути в школу № 6 моего ребенка укусила собака», - написала Юлия Т. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте и выложила фото следов от укуса на руке.

По словам жительницы, нападение бродячих собак на ее ребенка – не единичный случай в городе. «Стая собак (семь) кидается на людей регулярно. Страшно детей отправлять в школу», - утверждает горожанка и отмечает, что на её обращения в спецорганизации отвечают, что ничем помочь не могут. «Видимо, ждут, пока не растерзают детей», - возмущается Юлия.

Татьяна Г. Рассказывает, что аналогичная ситуация с бездомными собаками в поселке Станционный.

Администрация города признает, что в Троицке существует проблема большого количества безнадзорных животных (аналогичная ситуация и в других муниципалитетах). Чиновники написали несколько десятков писем в различные инстанции с предложениями, чтобы популяция животных без владельцев уменьшалась. Часть законодательных инициатив была уже принята на федеральном уровне.

«Отлов одной собаки стоит 17 тысяч рублей. Учитывая, что финансирование ограничено, при такой стоимости за одну собаку, удаётся отловить лишь их частично. Кроме того, после необходимых процедур, по закону они должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. Это также не уменьшает количество безнадзорных животных. Мы понимает проблему, но действуем в рамках закона», - пояснили в мэрии.

Но жителей такой ответ не устраивает. Некоторые даже просят прислать в администрацию ревизоров, чтобы проверить траты (почему ни на что не хватает денег).

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит доследственную проверку информации, что в городе Троицке бродячая собака укусила школьника.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в январе 2023 года по требованию главы СКР было возбуждено уголовное дело по бездействию властей Коркино по отлову безнадзорных собак в городе.

В феврале следователи проверяли информацию о нападении стаи безнадзорных животных на детей возле школы №38 в Златоусте.

Жители многих городов и районов области просили губернатора Текслера помочь в решении проблемы и избавить их от агрессивных бездомных собак, в том числе и чипированных.