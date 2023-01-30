Южноуральцы – губернатору: Решите проблему с бездомными собаками, иначе может произойти трагедия

Жители многих муниципальных образований Челябинской области пишут обращения к губернатору с просьбой решить проблемы с отловом безнадзорных собак, которые нападают на детей и взрослых. Южноуральцы жалуются на бездействие местных властей. Чиновники заверяют, что проблему понимают, но не в их силах ее решить. Заведено одно уголовное дело.

«Кто-то может помочь решить проблему с бездомными собаками?», - спрашивает у губернатора Юлия И. из города Карталы. По словам женщины, 26 января в городе возле начальной школы №45 собака набросилась на ее дочку, выхватила сумку, девочка очень сильно испугалась. «При обращении в администрацию города, они отвечают, что у них нет специальной структуры для решения данной ситуации. Кто-то в силах решить этот вопрос или детям продолжать ходить оглядываться и бояться?», - задает вопрос губернатору Юлия в группе .

Жительница Новосинеглазово (Челябинский городской округ) Ирина Б. рассказала главе региона, что на улице Толстого, напротив дома 13, живут 18 взрослых собак и девять щенков. Собаки агрессивные. «Несколько дней назад эта стая разорвала взрослого крупного кота. Женщина из дома № 15 сказала, что чуть ранее, муж выгонял машину из двора и их котенок случайно выбежал, псы накинулись на него и у котенка не было шансов, даже хозяин не смог отбить его», - делится Ирина.

Жительница также рассказала, что треть жителей поселка теперь обходят стороной улицу Толстого (она ведет в гаражный кооператив) и предпочитают идти по другой улице, которая тоже небезопасна, но по другой причине (движение транспорта интенсивное, а тротуара для пешеходов нет).

Анастасия К. написала, что стала свидетелем того, как собака начала кидаться на мальчика, идущего из школы «Я видела, как она схватила его за штанину. Кинулись на женщину, которая шла вообще вдали от этих собак, а рядом играют дети. Эти собаки кидаются на машины, кусают колёса. Уже страшно ходить, а тем более отпускать детей. Собаки с чипами, спят в подъезде гавкают, рычат. В подъезд войти невозможно», - рассказала Анастасия К., правда, не указала, в каком муниципалитете это происходит. Жительница также просит губернатора помощи, иначе это может закончиться трагедией.

Жалобы поступают и из Аргаяшского района. «Аргаяш, много бродячих собак на автовокзале невозможно зайти», - рассказывает Люция З. Администрация Аргаяшского муниципального района заверяет, что обеспокоена увеличением количества животных без владельцев, но может действовать только в соответствии с действующим законодательством (отловленных животных после нужно отпускать после проведения стерилизации и чипирования). Мэрия заключила контракт со специализированной организацией, отлов и помещение в приют безнадзорных собак в с. Аргаяш запланирован на начало февраля.

Зульфия С. заверяет, что аналогичная ситуация и в Бредах. «После принятия закона о стерилизации собак в Бредах стало раз в десять больше. За пакеты с продуктами цапают, на людей кидаются», - отмечает жительница.

Администрация Брединского района считает, что основной формой работы с безнадзорными животными является безвозвратный отлов. То есть отловленных животных нужно оставлять в приютах, а не возвращать в прежнюю среду обитания. Но федеральный закон на сегодня этого не позволяет сделать. А пока местные чиновники проводят работу с государственным приютом по невозврату агрессивных собак на территорию района. В текущем году увеличена на 30% субвенция на проведения работ по отлову бродячих собак.

В селе Кабанка Увельского района бездомные собаки тоже бегают стаями, рассказывает Ольга З. Администрации района готовит документы для проведения аукциона по определению подрядчика для работы с бродячими животными, ответили жительнице в мэрии.

Жители Верхнего Уфалея также просят губернатора принять меры по отлову собак. «Ходить страшно, в каждом районе по стаи бегает, кидаются. Очень страшно особенно за детей. Помогите, пожалуйста, примите меры по отлову собак. Эта стая бегает по станции», - обращается к губернатору Дарья.

Обращения поступают и из Копейского городского округа. «Копейск тоже погряз в этих собаках, стройки заканчиваются, а собаки остаются, да и просто выкинутые "заботливыми" людьми», - пишет Кира В.

Администрация округа, обеспокоенная ростом количества бесхозных собак, поясняет, что «в соответствии с федеральным законодательством, после проведенных мероприятий (стерилизации, лечения, чипирования) в приюте для животных, животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, животное возвращается в среду обитания. Повторные выезды для отлова животных по такому обращению осуществляются в течение 30 дней с момента поступления обращения».

На большое количество бесхозяйных животных и проблем с ними жалуются и жители Троицка. «В Троицке такая же проблема, передвигаемся только на машине. Привозим и увозим в школу. Так как после того, как напали собаки, остался страх. А их на жд полным полно», - рассказывает Марина М.

В администрации Троицка признают, что проблема существует. «Администрацией города написано несколько десятков писем в различные инстанции с предложениями, чтобы популяция животных без владельцев уменьшалась. Часть законодательных инициатив была уже принята на федеральном уровне», - сообщили в мэрии.

Чиновники отметили, отлов одной собаки стоит 17 тысяч рублей. «Учитывая, что финансирование ограничено, при такой стоимости за одну собаку, удаётся отловить лишь их частично», - поясняют в администрации.

Кроме того, по действующему закону, отловленные собаки после стерилизации и чипирования должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. Это также не уменьшает количество безнадзорных животных. «Мы понимает проблему, но действуем в рамках закона», - отвечают чиновники.

В Коркино также остро стоит проблема с безнадзорными животными. «Тоже передвигаемся на машине. Если не получается из-за работы, то только на такси в школу отправляем и со школы тоже. В карманах отпугиватели лежат. Не жизнь, а сказку нам государство подарило с таким законом», - поделилась Татьяна А.

В администрации Коркинского муниципального округа также понимают озабоченность жительницы сложившейся ситуацией с бездомными животными на улицах города. «Но, к сожалению, администрация Коркинского муниципального округа может действовать только в соответствии с действующим законодательством. После завершения карантина в приюте в течение 21 дня, лечения, маркирования, вакцинации и стерилизации животных без владельцев, - пояснили в мэрии и подчеркнули - Животные подлежат возврату на прежние места их обитания, стерилизованные животные, имеющие не снимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат».

Напомним, пока в регионе заведено лишь одно уголовное дело на бездействие местных властей по отлову животных – в Коркинском округе.

Агентству «Урал-пресс-информ» пояснили, администрация Коркинского муниципального округа на постоянной основе заключает контракты со специализированными организациями. «На сегодняшний день заключен уже второй в 2023 году муниципальный контракт. Первый, на 200 тысяч рублей, – полностью исполнен», - уточнили в мэрии

В соцсетях развернулись бурные дебаты. Жители разделились на несколько групп. Одни требуют убрать всех бездомных собак с улиц городов и сел, оградить их от агрессивных животных. Некоторые даже предлагают собак усыпить.

Другие встают на защиту животных, которые не по своей воле оказались брошенными и не заслуживают такого отношения.

Еще есть группа людей, которые уверены, что выделяемые на отлов бюджетные средства используются не по назначению. И пора уже призывать к ответственности виновных, да и выделить дополнительное финансирование.

«Мне их (бездомных собак – прим.) тоже их очень жаль и понятно, что это вина только людей, которые берут и выбрасывают животных. Но дикие животные, сбившиеся в стаи, очень опасны. Когда уже прекратится этот зоозащитный маразм и возврат чипированных собак в места их обитания, - интересуется жительница Новосинеглазово у губернатора и требует. - Пока не случилась трагедия, прошу принять меры по отлову беспризорных животных и устранению условий, способствующих их скоплению и проживанию в одном месте в таком немыслимом количестве».