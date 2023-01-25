25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
25.01.2023
«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых
25.01.2023
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
В Коркино вновь возбудили уголовное дело по организации властями мероприятий по отлову собак
19.01.2023
Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино
02.01.2023
Власти Коркино: Закон «Об ответственном обращении с животными» представляет опасность для людей
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
16.11.2022
На следующей неделе выберут главу Коркинского муниципального округа
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023