В Коркино вновь возбудили уголовное дело по организации властями мероприятий по отлову собак

В Челябинской области по требованию главы СКР повторно возбуждено уголовное дело по организации должностными лицами Коркино мероприятий по отлову безнадзорных собак в городе.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (… выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Напомним, в январе 2023 года по поручению главы СКР было возбуждено уголовное дело по сообщениям о непринятии должностными лицами мер к отлову бродячих собак в Коркино (по части первой статьи 293 УК РФ (Халатность) в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию мероприятий по отлову безнадзорных собак).

Но решение о возбуждении дела было отменено коркинским прокурором. Оно было обжаловано в прокуратуру Челябинской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело.

Вместе с тем, по данным администрации Коркинского муниципального округа, ситуация с безнадзорными животными в муниципалитете остается напряженной. Стаи агрессивных бродячих собак продолжают нападать на жителей, в том числе и на детей. Администрация округа просит коркинцев быть предельно внимательными на улицах, планировать маршрут, особенно детей, стараясь избегать приближения к местам обитания собачьих стай.