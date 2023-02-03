СК проверит информацию о нападении бродячих собак на школьников Златоуста

В социальной сети появилась информация о том, что бродячие собаки напали на трех школьников в Златоусте (Челябинская область). СУ СК по Челябинской области начало проверку.

В одной из социальных сетей Златоуста опубликовано сообщение, что возле школы № 38 трое несовершеннолетних детей, которые шли из образовательного учреждения напала стая бродячих собак.

«У детей нет прокусов в теле, но испуг был сильный и их вещи были искусаны собаками. Ранее родители детей неоднократно обращались по поводу бродячих собак к руководству школы. В школе ответили, что вызывали комиссию, комиссия увидела, что собаки чипированы и не представляют никакой угрозы. угрозы. А вот дети теперь боятся идти в школу. Родители детей готовят письмо на имя губернатора Текслера», - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки будет установлена достоверность информации и обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», - сказал старший помощник руководителя СКР по Челябинской области.

Также в социальной сети говорится, что буквально на прошлой неделе местные депутаты приняли решение в очередной раз выделить четыре миллиона рублей из средств налогоплательщиков для борьбы с безнадзорными собаками.

«Скорее всего эти деньги в очередной раз «уйдут» на чипирование бродячих собак, но кардинально проблему не решат», - написал кто-то из местных жителей.

В администрации Златоуста прокомментировали ситуацию.

«Администрация может действовать исключительно в рамках действующего законодательства – проводить отлов безнадзорных животных, транспортировку в приют для проведения лечения, вакцинации, стерилизации, возврат их на прежнее место обитания (программа ОСВВ). На сегодняшний день подрядчик, который будет выполнять данные функции определен», - сообщили в администрации Златоуста.