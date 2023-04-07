В Троицке едва не упала на участок частного дома десятиметровая каменная кладка

В Троицке (Челябинская область) вчера, шестого апреля, частично обрушилась десятиметровая каменная кладка в частном секторе, «падение» которой остановила крыша ближайшего домовладения.

Часть камней из рассыпавшейся стены оказалась на соседнем участке, к счастью, не задев никого из людей.

Тревожное сообщение о частичном разрушении противопожарной стены поступило спасателям от жителей улицы Красногвардейской днем шестого апреля.

Сотрудники областной поисково-спасательной службы выехали на место происшествия и приступили к разбору завала и укреплению опасно накренившейся стены, сообщает ПСС региона.