14.01.2023
В Озерске продолжаются работы по устранению крупной коммунальной аварии
14.01.2023
В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
В учреждения Миасса поступили сообщения о возможных терактах
10.11.2022
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В Челябинске эвакуируют школьников
11.10.2022
В Челябинске «заминировали» железнодорожный вокзал
02.08.2022
Задержан южноуралец, «заминировавший» морг Магнитогорска
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023