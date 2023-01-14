В учреждения Миасса поступили сообщения о возможных терактах

Сегодня, 14 января, в Миассе (Челябинская область) неизвестные «заминировали» несколько зданий. На место выехали все оперативные службы, но информация не подтвердилась.

Как сообщили в группе «ЧП Миасс», очевидцы рассказали об эвакуации людей из школы № 22, Дома культуры «Бригантина» и еще нескольких организаций.

«Поступили телефонные звонки о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования», - сообщили в региональном полицейском главке.

Никаких опасных предметов в зданиях найдено не было.