Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено

Полицейские Челябинска завершили обследование школ после сообщений о заложенных бомбах. Взрывных устройств обнаружено не было.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке, силовиками были обследованы четыре школы. В результате проведенных мероприятий подозрительных предметов обнаружено не было. Учебные заведения возобновили работу. Силовики ищут «шутника».

Напомним, сегодня, десятого ноября, в Челябинске из-за сообщений о заложенной бомбе эвакуировали учеников нескольких школ.