10.11.2022
Челябинский театр кукол отмечает юбилей уральского писателя сказкой о Мухе
10.11.2022
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В 2023 году в школах введут курс начальной военной подготовки
10.11.2022
«Ростелеком» начал инвентаризацию инфраструктуры связи в Челябинской области
10.11.2022
В Челябинске эвакуируют школьников
10.11.2022
Рыбное царство у подножия каменного Ильича обойдется Челябинску в десять миллионов
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В Челябинске эвакуируют школьников
13.05.2022
В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения
09.01.2020
В Челябинске «заминировали» здание контактного центра «Теле2»
15.06.2018
Пьяные фантазии довели молодого челябинца до скамьи подсудимых
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022