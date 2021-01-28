В Усть-Катаве частный дом оцепили из-за найденной гранаты

В Усть-Катаве житель частного дома обнаружил гранату. Она оказалась настоящей. К месту обнаружения опасной находки были собраны все экстренные службы.
27 января на номер 112 пришло сообщение от жильцов одного из частных домов, расположенных в 5-ом Катавском переулке в Усть-Катаве, что обнаружена граната.
«К месту обнаружения опасной находки были собраны все экстренные службы: полиция, спасатели областной ПСС, пожарные, газовая служба, скорая помощь, специалисты по работе с взрывоопасными объектами», - сообщила сотрудник пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.
Все время пока шли работы по устранению угрозы взрыва прибывшие на вызов спасатели стояли живым щитом в оцеплении, ограждая место ЧП от присутствия посторонних и любопытных очевидцев. Граната оказалась настоящей, со всеми мерами предосторожности она вывезена для утилизации за пределы города.