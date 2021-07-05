В Увельском районе четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку, больную диабетом

В Увельском районе Челябинской области спасатели Троицкого отряда четвертые сутки ищут пропавшую первого июля пожилую женщину.

Как сообщает поисково-спасательная служба региона, 74-летняя жительница села Хуторка в первый день июля ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Спасатели, добровольцы и волонтеры, военнослужащие срочной службы, разбившись на поисковые группы, приступили к обследованию всех местных дорог, соседних населённых пунктов, водоëмов и лесных массивов.

Увы, но поиски пенсионерки до сих пор не увенчались успехом. В ПСС Челябинской области отмечают, что для пожилой женщины на счету каждый час – ей необходимы регулярные инъекции инсулина и питьевая вода (до недавнего времени дневная температура в районе поисковых работ превышала 35 градусов).

На утро пятого июля обследованы лесные тропы Хуторка-Гагарье-Кадымцево, дороги по направлению к железнодорожной станции и из поселка, весь периметр близлежащего озера Песчаное.

В настоящее время сотрудники полиции и дежурная смена Троицкого спасательного отряда пешком продолжают исследование территории.

В ПСС региона отмечают, что 74-летняя жительница Увельского района – не единственная, кому в первые дни июля оказалась нужна помощь спасателей.

Так, в субботу, третьего июля, оперативный дежурный Златоустовского отряда получил информацию о происшествии с одной из групп туристов на водном маршруте по реке Ай. В районе между Кусой и селом Петропавловка 56-летнему туристу стало плохо. Медик, входивший в состав группы, поддерживал состояние больного.

Предварительный диагноз - инсульт - требовал экстренной госпитализации. Вдали от населённых пунктов и в условиях полного бездорожья спасатели на квадроциклах нашли место стоянки группы, эвакуировали туриста до дороги и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В ночь с третьего на четвертое июля в районе горы Зюраткуль от группы отбился молодой человек 1995 года рождения. Утром после сообщения от руководителя группы спасатели приступили к его поискам. К счастью, турист, самостоятельно проделав путь до деревни Сибирка, вышел к сотрудникам парка. Через них он смог сообщить о своём местонахождении.

Существенно сократить время на поиск и эвакуацию потерявшихся удалось спасателям Миасского отряда - благодаря сотовой связи. Две туристки утром четвертого июля начали прогулку по «Тропе здоровья». Забыв про правила безопасности в незнакомой местности, сошли с тропы и несколько часов не могли найти дорогу обратно. Обратившись по сотовому телефону за помощью, женщины дождались дежурную смену областной ПСС и были благополучно выведены спасателями в город.