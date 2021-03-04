В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома

В Увельском районе (Челябинская область) женщина погибла при пожаре, который произошел из-за электроплитки. Мужчина пытался спасти свою сожительницу, но она была настолько пьяна, что решила прилечь поспать в другой комнате и отказалась выходить из горящего дома.

Пожар произошел селе Дуванкуль (Увельский район) в частном жилом доме, в котором проживал мужчина с сожительницей.

«Хозяин дома пояснял, что они употребляли спиртные напитки, причем уже не первую неделю, и отапливали дом при помощи электроплитки – она была постоянно включена и тепло от нее раздувал вентилятор. Домочадцы находились в этой же комнате, недалеко от «обогревателя», выпивали и в какой-то момент задремали. Мужчина очнулся, когда плитка вместе с тумбой, на которой она стояла, уже полыхали», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Мужчина принялся будить сожительницу. Женщина проснулась, но вместо того, чтобы покинуть дом, просто ушла в соседнюю комнату и вновь легла отдыхать, в то время как ее гражданский муж принялся тушить возгорание. С этим он не справился и выбежал на улицу.

Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. Женщину спасти не удалось.

По аналогичному сценарию развивались события и во время пожара в деревне с говорящим названием Погорелка в Еткульском районе. Несмотря на небольшую площадь возгорания (всего восемь квадратных метров), его жертвами стали хозяин дома и его сожительница.