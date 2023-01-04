В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети

В Уйском районе Челябинской области в результате ДТП днем третьего января пострадали двое детей.

Аварии произошла на 52-м километре автодороги Чебаркуль - Уйское - Сурменево – Магнитогорск в условиях низовой метели. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель 1977 года рождения за рулем легковушки «Лада Гранта» не справился с управлением и, выехав на встречку, столкнулся с ВАЗ-2111 под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате ДТП травмы получили два несовершеннолетних пассажира: двухлетний малыш в автомобиле «Лада Гранта» (находился в специальном детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности) и ребенок 2011 года рождения (сидел сзади, ремнем безопасности пристегнут не был).

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.