17.10.2022
Ремонт дорог в челябинском Шаголе вышел на финишную прямую
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
17.10.2022
Челябинские таможенники передали конфискованный сахар в социальные учреждения
17.10.2022
Тропинки от лыжной базы до экотропы на северо-западе Челябинска выложили плиткой
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
17.10.2022
С начала 2022 года на ЮУЖД травмировано 11 южноуральцев, не соблюдавших правила безопасности
В Верхнеуральске осужден живодер
За жестокое обращение с животным с применением садистских методов приговорен 46-летний мужчина
14.10.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркозакладчиков
14.10.2022
В погоне за длинным рублем потеряла миллионы
13.10.2022
Челябинец «заказал» бывшую сожительницу
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022