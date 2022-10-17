В Верхнеуральске осужден живодер

В Верхнеуральске (Челябинская область) вынесен приговор живодеру, который повесил на дереве соседского кота.

Обвинение было предъявлено 46-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животным с применением садистских методов», как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Челябинской области.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», четвертого апреля этого года школьница-живодерка выкинула с 20-го этажа маленькую собачку. До этого она расчленила котенка, отрубила ему голову и вставила в пасть сигарету. Кровью животного девочка расписала стены подъезда. В ее «послужном» списке была и другая расправа, учиненная над щенком. Жертв садистка выбирала по объявлениям о бесплатном устройстве бездомных животных.