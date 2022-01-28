В Южноуральске по факту смерти малыша при пожаре возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти при пожаре в Южноуральске трехлетнего ребенка. Прокуратурой региона также организована проверка.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области уголовное дело после гибели ребенка возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Прокуратурой Челябинской области также организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего ребенка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - добавила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 27-го января в трехэтажном многоквартирном доме по улице Спортивной. В квартире на первом этаже в одной из комнат горели вещи и мебель. В соседней комнате пожарные обнаружили мальчика 2018-го года рождения без признаков жизни.

Когда загорелась квартира, малыш был дома один.