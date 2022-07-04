В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов

В Южноуральске (Челябинская область) прекращена деятельность незаконного хостела. В «нехороших квартирах» были зарегистрированы 240 граждан из сопредельных государств.

В Южноуральске под контролем судебных приставов индивидуальным предпринимателем прекращено осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг.

«Ранее гражданин, являющийся собственником нескольких квартир в многоквартирном доме, провел их реконструкцию – разделил на комнаты, оборудовал двухъярусными кроватями из расчета на нахождение в помещении до нескольких десятков человек. Вскоре у самовольно возведенного общежития обнаружились и постояльцы – по большей части трудовые мигранты из ближнего зарубежья. Однако такое соседство не устроило собственников других квартир, в итоге их недовольство вылилось в обращение в прокуратуру», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Надзорное ведомство провело проверку законности оказания гостиничных услуг, в частности выяснило, что реконструированные квартиры используются не в соответствии с целевым назначением жилого помещения.

При этом квартиры не переведены из жилого фонда в нежилой, не имеют отдельной входной группы – вход в них осуществляется через общий подъезд. От жильцов дома поступают жалобы, что клиенты импровизированного хостела пользуются общим имуществом дома, курят в подъезде, мусорят и шумят. А тот факт, что количество гостей стало выходить за разумные пределы, подтвердил запрос в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Южноуральский». По его данным, в течение сравнительно непродолжительного периода времени в «нехороших квартирах» были зарегистрированы 240 граждан из сопредельных государств.

Южноуральский городской суд, рассмотрев вопрос, обязал индивидуального предпринимателя прекратить осуществление деятельности по оказанию гостиничных услуг. Контроль исполнения был возложен на судебных приставов Южноуральского городского отделения. Сейчас из незаконной гостиницы выселены постояльцы.

В случае появления новых «гостей» в хостеле жильцы дома могут обратиться в суд за возобновлением исполнительного производства.