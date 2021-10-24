В затонувшей на территории Магнитогорска машине был только водитель

В Магнитогорске (Челябинская область) в машине, которая сегодня, 24-го октября, сорвалась с моста через реку Урал районе поселка Новосавинский, не было пассажиров, как сообщалось об этом ранее. В автомобиле находился только водитель.

Как сообщили в региональном полицейском главке, погибшим оказался 50-летний местный житель. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, «Лада Приора» по неустановленной пока причине пробила ограждение и, сорвавшись с пятиметровой высоты, затонула на глубине двух метров. По предварительным данным, в машине могли быть пассажиры, но эта информация не подтвердилась.