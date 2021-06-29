В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова

Сегодня, 29 июня, в Златоусте (Челябинская область) загорелся дом известного врача, заведующего травматологическим отделением горбольницы №3 Рашида Шакурова, который также является депутатом Собрания депутатов Златоустовского городского округа. На месте работают экстренные службы.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил советник главы Златоуста Алексей Коновалов.

«Шакуров известный врач-травматолог, который помог очень многим горожанам, он очень авторитетный человек в городе. Надеемся, что обойдется все без жертв и ущерб будет минимальным. На месте работают экстренные службы», - сказал Коновалов.

Был ли это умышленный поджог, предстоит выяснить специалистам.

Напомним, 15-го декабря 2020 года неизвестные сожгли машину известного врача, заведующего травматологическим отделением горбольницы №3 Рашида Шакурова, который является депутатом Собрания депутатов Златоустовского городского округа III, IV, V и VI созывов, членом партии «Единая Россия».

Это уже четвертый случай поджога имущества местных депутатов. Так, в конце января сожгли дачу у председателя городского собрания депутатов Златоуста Алексея Карюкова. В середине октября - подожгли машину тренера и депутата Ивана Козлова. Интересно, что и Карюков, и Козлов так же, как и Рашид Шакуров, являются членами партии «Единая Россия».