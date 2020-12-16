Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы

Суд поставил точку в деле о нападении на судью из Еманжелинска

В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

В Челябинске стараниями жильцов и коммунальщиков снова выросла стихийная свалка

В Златоусте сожгли машину известного врача Рашида Шакурова

В Златоусте (Челябинская область) вчера вечером, 15-го декабря, сожгли машину известного врача, заведующего травматологическим отделением горбольницы №3 Рашида Шакурова, который также является депутатом Собрания депутатов Златоустовского городского округа III, IV, V и VI созывов, членом партии «Единая Россия».

Фото сообщества «Любимый Златоуст» в ВК

Паблик «Наш Златоуст» в ВКонтакте опубликовало видео, где отчетливо видно, как человек в медицинском костюме вылил что-то на капот автомобиля Рашида Шакурова (это произошло рядом с медицинским учреждением, у входа в отделение) и поджег.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным сообщества «Наш Златоуст», это уже третий случай поджога имущества местных депутатов. Так, в конце января сожгли дачу у председателя городского собрания депутатов Златоуста Алексея Карюкова. В середине октября - подожгли машину тренера и депутата Ивана Козлова. Интересно, что и Карюков, и Козлов так же, как и Рашид Шакуров, являются членами партии «Единая Россия».

«Рашид Исмагилович - уважаемый человек, врач, многим помог в этом городе и не только. Мы обескуражены ночным происшествием и осуждаем этот гнусный поступок. Надеемся, правоохранительные органы в кратчайшие сроки найдут виновника», - прокомментировали случившееся в администрации Златоуста.

Горожане в социальных сетях также возмущены поступком неизвестного злоумышленника.

«Люди неблагодарные, сколько людей по косточкам собрал - и вот благодарность...» - написала Наталья Фаткуллина.

«Меня по косточкам собрал, научил меня ходить вновь, я ему очень благодарна», - присоединилась Ольга Некрасова

«Неблагодарные, человек стольким людям помог. Это просто ужас»; «Уроды моральные»; «Врачей в городе не хватает, так еще и тем, кто нас лечит, вредят. Беспредел»; «Вандалы!»; «Дебилы!»; «Что же такие неблагодарные?!»; «Урод, кто поджег» - негодуют жители Златоуста.

Заинтересовал горожан и тот факт, что все пострадавшие от поджогов являются единороссами.