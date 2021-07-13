В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум
В Златоусте (Челябинская область) топит общежитие на улице 40-летия Победы, 14. О проблеме сообщили общественники из местного отделения «Гражданского патруля», которые заявляют, что потоп длится уже третью неделю и жилое здание стало напоминать аквариум.
Жильцы обратились к активистам за помощью. Люди рассказали, что в доме прорвало трубу, и вода хлещет прямо в подвал с 27-го июня. По словам жителей, управляющая компания – «ЗлатСитиСервис» - с первого июля отказалась от обслуживания их дома.
«Куда только мы ни обращалась, но все коммунальные службы ссылаются на администрацию. В управлении КГХ сказали, что заявку приняли. Но до сих пор ничего не делают. Вода льется уже две недели. Подвал затоплен», - пожаловалась общественникам Екатерина Воробьева.
«Гражданский патруль» обратился сразу в несколько инстанций с просьбой предотвратить дальнейшее затопление старого дома. Так, общественники сообщили о проблеме в прокуратуру и ГЖИ Челябинской области, подчеркнув, что от потопа пострадает вся постройка.
В пресс-службе мэрии Златоуста подтвердили, что УК «ЗлатСитиСервис» с первого июля, действительно, отказалась от обслуживания этого дома, отметив при этом, что пока жильцы не выбрали новую управляющую компанию, ответственность за жилое здание должна нести данная «управляйка».
В настоящее время на месте работают сотрудники водоканала. В мэрии рассказали, что там были утечки, требуется ремонт труб.
Также в администрации города отметили, что МУП «Водоснабжение» Златоустовского городского округа отвечает за инфраструктуру до здания. Тем, что происходит внутри дома, должна заниматься обслуживающая организация, а не горводоканал.
«Наши специалисты работают, пытаются устранить проблему, стараются повлиять на управляющую компанию, чтобы «ЗлатСитиСервис» продолжил исполнять свои обязанности, пока жильцы не выбрали новую обслуживающую организацию. К сожалению, дом на улице 40-летия Победы – не единственное общежитие УК «ЗлатСитиСервис» с такой же историей. Мы будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы не оставлять горожан без воды», - заверили в администрации.