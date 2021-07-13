В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум

В Златоусте (Челябинская область) топит общежитие на улице 40-летия Победы, 14. О проблеме сообщили общественники из местного отделения «Гражданского патруля», которые заявляют, что потоп длится уже третью неделю и жилое здание стало напоминать аквариум.

Жильцы обратились к активистам за помощью. Люди рассказали, что в доме прорвало трубу, и вода хлещет прямо в подвал с 27-го июня. По словам жителей, управляющая компания – «ЗлатСитиСервис» - с первого июля отказалась от обслуживания их дома.

«Куда только мы ни обращалась, но все коммунальные службы ссылаются на администрацию. В управлении КГХ сказали, что заявку приняли. Но до сих пор ничего не делают. Вода льется уже две недели. Подвал затоплен», - пожаловалась общественникам Екатерина Воробьева.

«Гражданский патруль» обратился сразу в несколько инстанций с просьбой предотвратить дальнейшее затопление старого дома. Так, общественники сообщили о проблеме в прокуратуру и ГЖИ Челябинской области, подчеркнув, что от потопа пострадает вся постройка.

В пресс-службе мэрии Златоуста подтвердили, что УК «ЗлатСитиСервис» с первого июля, действительно, отказалась от обслуживания этого дома, отметив при этом, что пока жильцы не выбрали новую управляющую компанию, ответственность за жилое здание должна нести данная «управляйка».

В настоящее время на месте работают сотрудники водоканала. В мэрии рассказали, что там были утечки, требуется ремонт труб.

Также в администрации города отметили, что МУП «Водоснабжение» Златоустовского городского округа отвечает за инфраструктуру до здания. Тем, что происходит внутри дома, должна заниматься обслуживающая организация, а не горводоканал.