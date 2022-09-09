Замглавы МУ «Благоустройства» администрации Златоуста оставлен под стражей

Заместитель руководителя муниципального учреждения «Благоустройство» (подведомственное учреждение администрации Златоуста, Челябинская область) Антон Нагаев, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, останется под стражей.

Челябинский областной суд оставил в силе решение городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Нагаева.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в суде, постановление Центрального суда оставлено без изменения, лишь внесена техническая правка – срок подкорректировали до шести месяцев 24 суток.

Нагаев будет находиться в СИЗО до девятого октября 2022 года. Сторона защиты просила перевести чиновника под домашний арест.

Напомним, Антона Нагаева задержали в марте 2022 года. По версии следствия в 2020 году обвиняемый, являясь заместителем директора МБУ «Благоустройство», похитил не менее пяти миллионов рублей, принадлежащих МБУ. Деньги он потратил на личное усмотрение. Кроме того, вместе с замглавы управления ЖКХ администрации Златоуста Владимиром Горбуновым чиновник получил взятку от предпринимателя в размере 1,4 миллиона рублей за действия по приемке и оплате муниципального контракта на выполнение строительных работ. Горбунову также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.