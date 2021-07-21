В Златоусте на городской свалке произошел выброс метана

В Златоусте (Челябинская область) на городской свалке сегодня ночью, 21-го июля, произошел выброс метана с воспламенением.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов.

В пресс-службе мэрии рассказали, что работники МБУ «Благоустройство» администрации Златоуста оперативно ликвидировали очаг возгорания (горел старый мусор, в процессе разложения которого и накопился метан). Сейчас ситуация на объекте стабильная, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Напомним, свалка в Златоусте недействующая, она стоит в плане рекультивации на 2022-й год, однако там постоянно дежурят – с целью мониторинга ситуации - сотрудники МБУ «Благоустройство», УЖКХ города. Благодаря бдительности работников удалось оперативно справиться с последствиями выброса метана.

«Очаг возгорания был локализован в очень короткое время. Спасибо сотрудникам управления жилищно-коммунального хозяйства и МБУ «Благоустройство», которые круглосуточно дежурят на данном объекте», - сказал Алексей Коновалов.