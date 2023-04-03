В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин

В Златоусте (Челябинская область) в воскресенье, второго апреля, двое мужчин оказались на льду в неадекватном состоянии. На помощь горожанам пришли спасатели.

Спасателей вызвал местный житель, заметивший на пруду две барахтающиеся в двухстах метрах от берега детские фигуры. Когда сотрудники Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы приблизились к месту, они увидели, что это совсем не дети, а взрослые - мужчины 35-40 лет.

Один из не совсем адекватных златоустовцев еще мог передвигаться и бежал навстречу дежурной смене с просьбой помочь спасти товарища. А второй, получив при падении об лед рассеченную рану затылка, беспомощно лежал на льду и встать не мог.

«Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала карета скорой помощи. Однако от осмотра врачей два товарища отказались и ретировались с места происшествия», - рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Спасатели напоминают южноуральцам, что - несмотря на кажущуюся прочность льда на водоемах - при дневных температурах выше десяти градусов он становится пористым, рыхлым и опасным для веса даже одного человека.