В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, первого июня, около пяти часов вечера обрушилось перекрытие второго этажа и стены в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома барачного типа по адресу: улица Советская, 1. В результате ЧП никто не пострадал.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" советник главы города по информационной политике Алексей Коновалов, дом был признан ветхо-аварийным еще в 2013-м году. В настоящий момент в нем проживает три семьи из семи человек. Все они живут в квартирах на первом этаже. В момент обрушения люди находились дома - без жертв обошлось лишь по счастливой случайности.

На место происшествия по поручению мэра Златоуста незамедлительно выехали его заместитель Вячеслав Бобылев и сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства во главе с руководителем УЖКХ Андреем Копорушкиным.

Парадокс состоит в том, что одна из семей не захотела покидать жилище даже после сегодняшнего обрушения. Две семьи удалось убедить: они согласились перебраться в жилье маневренного фонда. Начали собирать вещи и сообщили представителям власти, что покинут опасное место в ближайшее время.

"Этим трем семьям ранее неоднократно предлагалось переехать в жилье маневренного фонда. В отношении них поданы в суд и рассматриваются иски о принудительном выселении из данного дома. Городские власти много раз озвучивали требования покинуть ветхо-аварийное жилье, на что получали категорический отказ", - прокомментировал ситуацию Алексей Коновалов.

Изначально в суд подавалось четыре иска, одна семья из остававшихся в доме все-таки вняла доводам разума и перехала в безопасное место. Три осталось. После случившегося сегодня еще две семьи решили покинуть дом на Советской. Последнюю семью, видимо, придется выселять по решению суда.

Алексей Коновалов отметил, что данный дом вошел в программу переселения ветхо-аварийного жилья, рассчитанную на 2020-2021-й годы. Он заверил, что без квартир никто из бывших жильцов полуразрушенного двухэтажного барака не останется.

Само строение подлежит сносу - жить в нем нельзя.

