В Златоусте ребенок провалился в открытый колодец

Следственное управление СКР по Челябинской области проведет проверку по информации о падении ребенка в открытый канализационный колодец в Златоусте. Колодец не находится в ведении муниципалитета, но администрация уже приняла меры для обеспечения безопасности.

«28 февраля около 19:20 по ул. Машиностроителей около дома 21 мой ребёнок (девять лет) упал в открытый канализационный колодец, который находится в трех метрах от пешеходной тропы», - рассказала Леля М. в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, ребенок получил ушибы и ссадины. Достать его помогли прохожие и друзья.

В администрации Златоуста пояснили, что данный колодец не функционирует, не включен в систему водоснабжения и не находится в ведении муниципалитета.

«Администрация округа оперативно отреагировала на сигнал, поступивший из соцсетей. Были приняты первоочередные меры для обеспечения безопасности», - рассказали в администрации Златоуста.

По данному факту следственным управлением СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Жители в соцсетях написали, что еще один открытый колодец есть рядом с тротуаром напротив Детского мира. В мэрии отчитались, что и по этому адресу также «предприняты первоочередные меры для обеспечения безопасности жителей округа».