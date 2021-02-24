Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля

Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев

В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди

В Златоусте сотрудники обокрали металлургический комбинат

В Златоусте (Челябинская область) сотрудниками полиции задержаны местные жители, которые украли металл с местного металлургического комбината. Сумма ущерба составила порядка 250 миллионов рублей.

Полицейскими межрайонного отдела №2 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро ранее не судимых местных

«Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые, являясь работниками предприятия, действуя группой, тайно вывезли металлические изделия. Похищенное местные жители планировали сбыть, но были задержаны полицейскими. Изделия возвращены организации», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

По факту кражи возбуждено уголовное дел. Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.