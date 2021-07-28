28.07.2021
В Магнитогорске членов ОПГ осудили за пытки над соучастниками
28.07.2021
Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ
28.07.2021
Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
28.07.2021
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
В Златоусте вынесли приговор мужчине, убившему многодетную мать 23 года назад
26.07.2021
Челябинец убил жену и пытался покончить с собой
16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
08.06.2021
В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021