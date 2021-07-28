В Златоусте вынесли приговор мужчине, убившему многодетную мать 23 года назад

В Челябинской области в Златоусте городской суд вынес приговор 52-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлении, совершенном 23 года назад. Установлено, что подсудимый изнасиловал и убил многодетную мать.

Преступление произошло в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода. Мужчина напал, изнасиловал и убил 38-летнюю женщину, которая шла на работу. Трагедия оставила троих маленьких детей без матери.

«Благодаря современным технологиям в конце 2020 года преступление было раскрыто, предварительное расследование по уголовному делу, приостановленному в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возобновлено», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В начале апреля 2021 года стало известно о задержании подозреваемого. Как ранее сообщали в следственном комитете России, после задержания мужчина дал признательные показания. Во время следственных действий он подробно описал механизм и обстоятельства преступления.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (пункт “к” части второй статьи 105 УК РФ) и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Также удовлетворен иск сына погибшей о взыскании морального вреда в сумме 800 тысяч рублей, обращено взыскание на арестованные денежные средства обвиняемого в сумме свыше 160 тысяч рублей», - добавила Мамаева.

Фото: СК России