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В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона

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В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона

Полицейскими в Златоусте (Челябинская область) задержаны двое жителей Свердловской области, которые приехали на Южный Урал делать «закладки». У них была обнаружена крупная партия мефедрона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками из управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка остановили автомобиль «Рено Логан». На заднем сидении находились двое пассажиров, поведение которых вызвало подозрение.

«При проведении личного досмотра у одного из них в сумке-рюкзаке был обнаружен и изъят сверток, облепленный гипсом, с содержимым внутри. В нем находилось наркотическое средство синтетического происхождения – мефедрон массой около 250 граммов», - сообщили в ГУ МВД региона.

Установлено, что 19-летние парни приехали в Златоуст из Свердловской области для временного проживания с целью незаконного распространения наркотических средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Информацию о фактах распространения и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, можно сообщать по телефону дежурной части златоустовского ОМВД: 8 (351) 365-32-91 или 102. Конфиденциальность гарантируется.