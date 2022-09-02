Варненские полицейские передали в суд уголовное дело о незаконной вырубке берез

В Челябинской области следователи отдела МВД России по Варненскому району завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Из материалов дела следует, что ранее судимый 30-летний местный житель совершал незаконную вырубку леса вблизи села Толсты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого, давшего признательные показания. Мужчина пояснил, что срубил восемь сырорастущих берез в целях их дальнейшей продажи.

Ущерб от его противоправных действий составил около 245 тысяч рублей.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.