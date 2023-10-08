Варненские полицейские задержали браконьера

Сотрудники Отдела МВД России по Варненскому району (Челябинская область) задержали мужчину по подозрению в незаконном отстреле трех косуль.

О выстрелах в лесу и возможной несанкционированной охоте в лесу полицейским сообщил охотинспектор, проводивший рейд возле поселка Камышинка Варненского района.

Полицейские задержали в лесу жителя города Карталы, 1987 года рождения, а в багажнике машины было обнаружено мясо косуль. У мужчины отсутствовали лицензия на отстрел и разрешение на право охоты.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательств. Ружье и патроны у карталинца изъяли, рассказали в пресс-службе Главка

В настоящее время отделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Своими действиями злоумышленник, по предварительным данным, причинил Министерству экологии Челябинской области ущерб в 120 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.