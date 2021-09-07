07.09.2021
ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%
07.09.2021
На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки
07.09.2021
В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки
07.09.2021
Полицейские Челябинска задержали офисного вора
07.09.2021
В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены
07.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
01.09.2021
В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах
31.08.2021
В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату
03.08.2021
Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021