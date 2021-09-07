Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю

В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов. Это случилось сегодня днем, седьмого сентября, в районе Теплотеха.

Подписчики сообщества «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, в котором опубликовали фотографию с места событий, активно обсуждают произошедшее, ругая находящиеся в плачевном состоянии рельсы.

В пресс-службе регионального миндортранса подтвердили, что сход старого трамвая произошел по причине изношенной инфраструктуры.

«В 2021 году в Челябинске будет заменено пять километров рельсового полотна. В следующем году – минимум 20 километров, включая участок около Теплотехнического института. Проект ремонтных работ на будущий год уже готовится», - рассказали в министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

К слову, это уже второй сход трамвая в столице Южного Урала за неделю. Первого сентября соприкосновения с изношенными рельсами не выдержал новый вагон, изготовленный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Зелено-белый красавец сошел с рельсов на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта.

На месте работали аварийная бригада и руководство ООО «ЧелябГЭТ», а горожане в социальной сети незамедлительно поздравили новый вагон с боевым крещением (предшественники вагонов УКВЗ (других производителей), которых привозили в областной центр для тестирования, сходили с рельсов с завидным постоянством).

А, например, в один из июньских дней в Челябинске сошли с рельсов сразу три вагона, два – на маршруте «Депо №1 – Киргородок», один – на ветке, ведущей в сторону железнодорожного вокзала.