01.09.2021
Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида
01.09.2021
ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили
01.09.2021
Жителя Красносельского села отправили в колонию за неуплату алиментов
01.09.2021
В Еманжелинске детей из детсада, где идет ремонт, распределят по группам с учётом возраста
01.09.2021
В Челябинске создан первый класс пограничной направленности
01.09.2021
Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение
В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах
31.08.2021
В Челябинске на линию выпущены новые трамваи, а сотрудникам ЧелябГЭТ повысят зарплату
03.08.2021
Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
03.08.2021
В центре Челябинска изменили схему движения
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021