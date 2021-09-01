В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах

В Челябинске сегодня днем, первого сентября, на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта новый трамвайный вагон, изготовленный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, сошел с рельсов на прямом участке.

Как сообщают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, причина схода выясняется, на месте работает аварийная бригада и руководство ООО «ЧелябГЭТ».

Возможная причина схода - наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса типа Т62. Данный вопрос находится на контроле регионального миндортранса, в котором отмечают, что трамвайная инфраструктура в Челябинске имеет высокую степень износа.

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В министерстве сообщили также о запланированных работах по ее модернизации. Так, в этом году будут отремонтированы первые пять километров трамвайных путей на участках улицы Цвиллинга (от Тимирязева до Свободы) и улицы Первой Пятилетки (от трамвайного депо №1 до улицы Горького). Еще не менее двадцати километров путей планируется отремонтировать в следующем году.

«Данная мера - это лишь первый шаг к улучшению транспортной инфраструктуры», - подчеркнули в миндортрансе Челябинской области.

Тем временем, жители южноуральской столицы в социальных сетях поздравляют новый вагон с боевым крещением и винят в случившемся старые рельсы, напоминающие «изношенную стиральную доску». По мнению горожан, надо было сначала привести в порядок рельсы, а уже потом пускать на линию новые вагоны.

По данным сообщества «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, причиной схода нового трамвая стало уширение пути (1552 вместо 1524, при допуске плюс-минус десять миллиметров).

«Возможно, «ЧелябГЭТу» необходимо определить один-два маршрута и проверить инфраструктуру на них, и постараться устранить возможные причины схода», - отмечают в группе «Челябинский транспорт».

Напомним, ранее другие трамвайные вагоны, проходившие тестирование в областном центре, неоднократно сходили с рельсов, не выдерживая соприкосновения с крайне изношенной инфраструктурой.

Что касается трамваев, собранных на УКВЗ, то первые восемь единиц закупленного для Челябинска низкопольного электротранспорта уже запущены на регулярные городские маршруты.