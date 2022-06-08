Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

По требованию прокуратуры теплоснабжающей организацией произведен перерасчет за тепловую энергию жильцам многоквартирного дома в Коркино (Челябинская область). Три года в их счета включалась оплата топления подвала магазина.

Прокуратурой Коркино проведена проверка по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома, расположенного по улице 30 лет ВЛКСМ.

«Установлено, что на первом этаже многоквартирного пятиэтажного дома располагается магазин. Нежилое помещение данного магазина включает в себя подвальное помещение. В подвале магазина восемь отапливаемых радиаторных батарей (теплопотребляющих установок). Организация для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению не учитывает площадь подвала магазина размером более 500 квадратных метров, в счет на оплату за потребленную тепловую энергию плата за отопление данного нежилого помещения не включена», - сообщили в прокуратуре региона.

При этом, жильцам указанного дома в счета на оплату за потребленную тепловую энергию необоснованно включена плата за отопление нежилого помещения (подвала магазина), которая распределена между жильцами дома.

По результатам проведенной проверки директору теплоснобжающей организации ООО «Теплосервис» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, произведен перерасчет сумм оплаты за тепловую энергию жильцам многоквартирного дома за предыдущие три года.