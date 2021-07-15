Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек

Вчера ночью, 15 июля, сотрудники МЧС Челябинской области тушили два однотипных пожара: один – в Златоусте, другой – в Магнитогорске. Всего в результате возгораний было спасено 45 человек, в том числе 10 детей, двоим из которых было всего пять месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Оба пожара случились в многоквартирных домах.

«Сложность златоустовского пожара – в планировке квартир по коридорному типу. Продукты горения в подобных зданиях распространяются очень быстро, создавая угрозу жителям. На пожаре в Магнитогорске из-за оставленной открытой двери в горящую квартиру пришлось эвакуировать жителей многоэтажки: продукты горения также очень быстро заполняли подъезд», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Поделиться

В обоих случаях удалось предотвратить распространение огня в другие квартиры.

Спасатели отмечают, что ночные пожары всегда очень опасны. Позднее обнаружение горения дает возможность огню набрать силу. А сон жителей оставляет им не так уж много шансов на спасение.