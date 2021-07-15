15.07.2021
Роструд разрешил отстранять невакцинировавшихся без содержания
15.07.2021
Расценки ИА «Урал-пресс-информ» на политическую рекламу
15.07.2021
Два общества Группы ММК получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности
15.07.2021
В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 14 человек
15.07.2021
Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек
15.07.2021
В Челябинске пройдет большой турнир пор уличному баскетболу
Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек
14.07.2021
Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки
10.07.2021
Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона
09.07.2021
В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021