Восемь БПЛА были задействованы в террористической атаке по объектам Москвы

Восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были задействованы в террористической атаке киевского режима по объектам в Москве и Подмосковье утром во вторник, 30 мая, сообщает Минобороны РФ. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи Следственного комитета России.

«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», - сообщает ведомство.

Из них три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. В результате падения беспилотников в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения.

Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» на подлете к Москве (в Подмосковье).

По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, были эвакуированы на время работы экстренных служб.

На месте происшествия работают также сотрудники следственных органов ГУ СК России по г. Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.