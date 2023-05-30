Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки беспилотных летательных аппаратов киевского режима по объектам в Москве и Подмосковье утром во вторник, 30 мая.

Как сообщили в пресс-службе СК России, по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства по факту атаки БПЛА возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в террористической атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на информацию от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома.

Собянин дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях