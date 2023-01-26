26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
26.01.2023
В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось
26.01.2023
Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды
26.01.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Литературный Stand Up»
26.01.2023
Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»
26.01.2023
Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор
Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
23.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы
03.10.2022
Часть детсадов, школ и домов Челябинской области остаются без тепла
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023