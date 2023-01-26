Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды

Мать двоих детей из Челябинска грозится объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды. Ее нет больше года. СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по факту неоказания услуг по содержанию многоквартирного жилого дома.

Прокуратурой Советского района Челябинска установлено, что в доме, расположенном по улице Блюхера, 9 отсутствует горячее водоснабжение. Групповой бойлер вышел из строя еще весной 2022 года. С тех пор у них нет горячей воды. Мать двоих детей, живущая в этом доме, обещала объявить голодовку.

«По результатам проверки главе Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Управлением ЖКХ администрации города организована работа по установке бойлера со сроком выполнения работ - первый квартал 2023 года», - сообщили в прокуратуре региона.

В настоящее время в следственном отделе по Советскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по содержанию многоквартирного жилого дома, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ход и результаты расследования уголовного дела постановлены на контроль в прокуратуре района.