Возле Пласта произошла массовая авария с участием полицейской машины

Под Пластом (Челябинская область) вчера, 23-го февраля, вечером из-за сильного бурана столкнулись 11 машин, в том числе грузовая «Газель» и автомобиль полиции.
О массовой аварии сообщили очевидцы в социальной сети «На дорогах Магнитки». Сотрудники ДПС на месте, в условиях непогоды, помогали пассажирам и водителям застрявших в результате аварии на трассе машин.
«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГИБДД, которые в тот момент находились там. Их профессионализм и правильные решения спасли в тот момент не один десяток жизней. Людей в заглохших машинах отвезли в кафе в Степное, три машины, которые были на ходу, помогли вытащить. Вы не представляете, какой там ад был. Истинные герои - сотрудники ДПС», - написал пользователь Иван Черных.
Ранее авария с участием 13-ти машин произошла в Озерске. Людям также была оказана помощь силами сотрудников полиции.