Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы

В бочке, обнаруженной грибниками Кыштыма (Челябинская область) в лесу рядом с СНТ «Геолог» второго сентября, содержалась серная кислота.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», признаки утечки высокоопасного вещества были налицо – едкий запах, обугленная земля вокруг.

В поисково-спасательной службе региона рассказали о том, что уже известно на данный момент: емкость с серной кислотой кто-то выкопал из-под земли на территории бывшей войсковой части, пробив толстостенный металл и скрывшись с места происшествия. Время ЧП и причастных к случившемуся устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, пробы вещества, собранные спасателями из поврежденной бочки и с грунта, были переданы в лабораторию Кыштымского медеэлектролитного завода. Проведенным исследованием было установлено: в поврежденной бочке находилась серная кислота, вывоз и утилизацию которой осуществит компания, имеющая допуск к работам с веществами второго класса опасности.

Как отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области, благо, что заметившие 200-литровую бочку грибники сообщили о своей находке по номеру 112. Это позволило вовремя предпринять меры по ликвидации утечки химически опасного вещества.