04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
04.09.2023
В Челябинске вспомнили уральских героев
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Грибники Кыштыма нашли в лесу бочку с опасным веществом, которое сожгло землю
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
28.08.2023
Пропавшего на озере Куяш туриста из Екатеринбурга не могут найти четвертый день
22.08.2023
Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023