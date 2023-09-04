04.09.2023
Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска
04.09.2023
В Челябинске росгвардейцы задержали рецидивиста
04.09.2023
В Черном море уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ
04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
04.09.2023
По жалобе чебаркульцев на аварийное состояние трансформаторной подстанции СКР проводит проверку
04.09.2023
В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького
Грибники Кыштыма нашли в лесу бочку с опасным веществом, которое сожгло землю
31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
28.08.2023
Пропавшего на озере Куяш туриста из Екатеринбурга не могут найти четвертый день
22.08.2023
Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу
12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023