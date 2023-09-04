Грибники Кыштыма нашли в лесу бочку с опасным веществом, которое сожгло землю

Грибники Кыштыма (Челябинская область) субботним днем, второго сентября, нашли в лесу рядом с СНТ «Геолог» ржавую 200-литровую бочку, внутри которой находилось опасное (не установленное на тот момент) вещество.

Как отмечают в поисково-спасательной службе региона, ядовитое испарение не позволяло подойти к бочке без средств защиты органов дыхания ближе чем на 15 метров.

«Бочка со ржавым корпусом была повреждена, из пробоины испарялось неустановленное вещество с едким, удушающим, химическим запахом, растительность и почва под емкостью оказались повреждены и обуглены», - рассказали в ПСС Челябинской области.

Грибники сообщили об опасной находке на номер 112, что позволило спасателям Кыштыма оперативно принять меры по ликвидации утечки химически опасного вещества.

Прибывшие по сигналу спасатели облачились в защитные костюмы и произвели разведку в указанном очевидцами месте, совместно с сотрудниками полиции организовали оцепление, вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России, которые завершили все необходимые работы по устранению ЧП.